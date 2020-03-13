بعد 4 مشاهد مأساوية.. استمرار موجه الطقس السيئ بالإسماعيلية

واستمر سقوط امطار شديدة الغزارة،رعدية على بعض المناطق، ونشطت الرياح على أغلب المناطق والمثيرة للرمال والأتربة، مصاحبة بانخفاض درجة الحرارة. وواصلت المحليات والمرور والحماية المدنية ومياه القناة وكهرباء القناة أعمالها سواء برفع مياه الامطار آو بتوجيه المواطنين وتصليح الأعطال.





وشهد اليوم الاول للعاصفة بالاسماعيلية ، امس الخميس، ٤ مشاهد مأساوية لليوم الاول للعاصفة، كان اولها انقطاع الكهرباء بمدينة القنطرة شرق والذي امتد لساعات.





كما شهدت مستشفي الحميات والإسماعيلية العام، انقطاع التيار الكهربائي وسط حالة من الاستياء بين المرضي وذويهم، خاصة مع عدم استخدام محول كهربائي. وانقطعت مياه الشرب علي مستوي محافظة الاسماعيلية، بداية من مساء الاربعاء، وعلي فترات متباعدة.





ووجه إعلام محافظة الإسماعيلية عناية المواطنين أنه تقرر تمديد فترة تخفيض ضغط ضخ مياه الشرب عن المدينة حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وذلك لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى وتسهيل عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والميادين .





وانتهى اليوم الأول للعاصفة بالمشهد الأكثر حزنا حيث صرع أمين شرطة بمركز الإسماعيلية، صعقا بالكهرباء نتيجة ملامسته عمود كهربائي.

تعرضت محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني، لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،