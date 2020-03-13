بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

قال النائب المهندس محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إن المياه تعاود تدريجيا -بعد انقطاعها أمس الخميس- للكثير من المناطق، مشيرا إلى أن حالة القطع ستعود مجددا بحيث سيتم قطع الكهرباء أو المياه معا أو بالتناوب حسب كل منطقة خلال الساعات القليله القادمة.





وفي هذا السياق، استعرض عطية، عددا من الاحتياطات للمواطنين ومنها: تخزين قدر كافى من المياه يكفى لمدة يومين على الأقل، شحن الهواتف والكشافات حيث إن مركز العاصفة سيدخل مدينة القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بنطاق القاهرة الكبرى، كما قد يضطر الأمر لاتخاذ بعض التدابير الأخرى، ومنها قطع الإنترنت والغاز الطبيعى ببعض المناطق.





ودعا النائب الجميع بالدعاء والحفاظ على الأطفال وعدم الخروج من المنازل نهائيا إلا فى حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أنه سيتم تصعيد الأمر للحكومة باتخاذ قرار لمد العطلة إلى يوم السبت اذا لم يتحسن الطقس والخدمات الخاصة لسير السيارات على الأقل بالمدارس والجامعات.



