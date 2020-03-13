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أحلى صورة.. أحمد حلمي يدعم عمال شفط مياه الأمطار.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:05 م
الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي
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محمود محسن
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر لقطة للفنان أحمد حلمي وهو  برفقة عامل سيارة شفط مياه بالقرب من منزله.

ورفع أحمد حلمي هاتفه لالتقاط صورة مع العامل تضامنًا مع مجهوداتهم طوال اليوم على الطرق لشفط المياه وسط البرد، وهو ما دفع حلمي للنزول ودعمهم بإبراز مجهوداتهم.

وقال حلمي: «خلي خلفيتنا البحر، والله أحلى صورة ربنا يعينكم يا رجالة»، في إشارة منه إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار.


وتبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.


ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتى القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.




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