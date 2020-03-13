إخلاء منزل ونقل السكان خوفا من انهياره بسبب الأمطار بأبوكبير

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بسرعة إخلاء منزل آيل للسقوط بناحية الدواشنة التابعة لدائرة المركز خوفا من انهياره نتيجة الأمطار.

وعلى الفور، توجه فريق من رئاسة المركز،إلى المنزل المُهدد بالانهيار، وتم إخلاء المنزل من السكان والتكليف بتوفير كافة المساعدات اللازمة.

فيما شهدت قري مركز ومدينة ابوكبير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبه بسقوط الامطار الرعدية والغزيرة علي العديد من قري المركز فيما تم الدفع بسيارات الكسح والحملة الميكانيكية لشفط مياه الامطار وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.

ومن جانبه فقد أكد المهندس وجيه صدقي رئيس المركز انه تمت الاستجابة فورا لاهالي عزبة اولاد احمد بقرية طوخ لحدوث هبوط في الارض ناتج من كسر مواسير المياه وتم الانتقال فورا بمعدات الوحده وجار شفط المياه واصلاحها فورا.







وأضاف رئيس المركز انه فور ورود بلاغ عن حدوث كسر بعمود كهرباء بقرية كفر الشوبكى التابعة لوحدة طوخ وعلي الفور تم التوجه للقرية عن طريق اعضاء من غرفة العمليات ومعدات وفنى كهرباء وتم اصلاح الكسر بالعمود.

وأشار الي انه تم الابلاغ عن ماس كهربائي بقرية منشأة رضوان وعلي الفور توجه اعضاء غرفة عمليات الوحدة المحلية بمنشأة رضوان وتم فصل عمود الكهرباء بقريه منشأة رضوان أمام موقف السيارات وتمت السيطرة علي الوضع.



