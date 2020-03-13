نائب وزير التعليم : سنعدل مواعيد اختبارات ترقي المعلمين مراعاةً لأعياد المسيحيين

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه بالنسبة لاختبارات ترقي المعلمين ، فسيتم مراعاة مواعيد أعياد الإخوة المسيحيين بحيث لا تتزامن مع مواعيد عقد اختبارات الترقي .
وقال حجازي في تصريحات له اليوم : إن كافة مواعيد اختبارات ترقي المعلمين المتزامنة مع مواعيد أعياد الآخوة المسيحيين سيتم تعديلها فورا على مستوي الجمهورية وليس في محافظات معينة.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة السادة المعلمين ، وافق السيد الدكتوررضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل إختبارات الترقي التي كان من المقرر أن تعقد غد السبت للسادة المعلمين