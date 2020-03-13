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تعليم

نائب وزير التعليم : سنعدل مواعيد اختبارات ترقي المعلمين مراعاةً لأعياد المسيحيين

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:06 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه بالنسبة لاختبارات ترقي المعلمين ،  فسيتم مراعاة مواعيد أعياد الإخوة المسيحيين بحيث لا تتزامن مع مواعيد عقد اختبارات الترقي .

وقال حجازي في تصريحات له اليوم : إن كافة مواعيد اختبارات ترقي المعلمين المتزامنة مع مواعيد أعياد الآخوة المسيحيين سيتم تعديلها فورا على مستوي الجمهورية وليس في محافظات معينة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة السادة المعلمين ، وافق السيد الدكتوررضا حجازي  نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل إختبارات الترقي التي كان من المقرر أن تعقد غد السبت للسادة المعلمين 

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه بناءا على هذا التأجيل سيتم ما يلي :
المعلمون الذين كان من المقرر اختبارهم  يوم السبت ١٤ مارس٢٠٢٠ ، سيؤجل اختبارهم إلى السبت ١٨ إبريل ٢٠٢٠
المعلمون الذين كان من المقرر إختبارهم يوم الأحد ١٥ مارس ، سيؤجل اختبارهم إلى يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠٢٠
المعلمون الذين كان من المقرر إختبارهم يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ، سيؤجل اختبارهم إلي يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أما فيما عدا ذلك سيلتزم السادة المعلمين بموعد وتاريخ الإختبارات المحددة في إخطاراتهم.
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