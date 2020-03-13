أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

حياة فارهة انتهت ببقاء واحد من أغنى الرجال في العالم في الشارع دون مأوى، بعدما قضت المحكمة بالاستيلاء على أمواله للتجارة غير المشروعة فضلا عن حصول طليقته على معظم أمواله التي قضى سنوات عمره في جمعها.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الملياردير جيمس ستانت الذي عمل تاجر سبائك ذهبية، أصبح بلا مأوى، وكان جيمس يمتلك 3 مليارات جنيه إسترليني قبل إعلان إفلاسه العام الماضي، تم التحفظ على أصوله وأمواله في المحكمة العليا بناءً على طلب من النيابة العامة الملكية بتهمة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
كان قد اشترى جيمس ستانت منزلا فاخرا في بلجرافيا بلندن بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه إسترليني عبر شركة وهمية في عام 2017، وتحفظت عليه المحكمة، أمس، وبعدما تم الإعلان عن إفلاسه في يونيو الماضي تحفظت أيضا على شقة يملكها في مدينة تشيلسي كان قد اشتراها بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.
التحفظ على اموال ستانت كان أمرا متوقعا، خاصة أنه من عائلة الأكثر شهرة في بريطانيا بالجريمة، وكان قد ظهر جيمس في مقطع فيديو ذات مرة وهو يتفاخر بامتلاكه 200 سيارة خارقة، قائلا ان خسارته 5 ملايين جنيه إسترليني في سهرة بملهى ليلي لا تعني له شيئا.
أصبح جيمس الملياردير السابق يعيش في الشارع بلا مأوى، وسط مخاوف من أنه يمكن أن يصاب بالفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19)، مطالبا باستعادة أي شقة يمكث فيها.
عبر جيمس عن حزنه للأمر الذي وصل إليه عبر مقطع فيديو نشره على موقع الصور إنستجرام، قائلا فيه أنه من المحزن أن ينتهي به الأمر هكذا في الشارع، متابعا: "ليس لطيفا عندما يتم أخذ منزلك الجميل منك.. أنام في الشارع مع الفيروس التاجي على الرغم من أنني ملياردير".
وتزوج جيمس ستانت في عام 2011 من ابنة الملياردير بيرني إيكلستون وتدعى بيترا ، في حفل زفاف تكلف حوالي 12 مليون جنيه إسترليني، وكانا قد احتلا عناوين الصحف لمغامراتهما في شراء العقارات في أكثر من مكان حول العالم، حيث اشتريا القصر السابق للمنتج آرون سبلينج ثم عرضاه للبيع مقابل 200 مليون دولار، وانفصلا في عام 2017 وحصلت على جزء ضخم من ثروته.