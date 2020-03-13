أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

حياة فارهة انتهت ببقاء واحد من أغنى الرجال في العالم في الشارع دون مأوى، بعدما قضت المحكمة بالاستيلاء على أمواله للتجارة غير المشروعة فضلا عن حصول طليقته على معظم أمواله التي قضى سنوات عمره في جمعها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الملياردير جيمس ستانت الذي عمل تاجر سبائك ذهبية، أصبح بلا مأوى، وكان جيمس يمتلك 3 مليارات جنيه إسترليني قبل إعلان إفلاسه العام الماضي، تم التحفظ على أصوله وأمواله في المحكمة العليا بناءً على طلب من النيابة العامة الملكية بتهمة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.









كان قد اشترى جيمس ستانت منزلا فاخرا في بلجرافيا بلندن بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه إسترليني عبر شركة وهمية في عام 2017، وتحفظت عليه المحكمة، أمس، و بعدما تم الإعلان عن إفلاسه في يونيو الماضي تحفظت أيضا على شقة يملكها في مدينة تشيلسي كان قد اشتراها بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.

