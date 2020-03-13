أهالى قرية الحجيرات بقنا: عاوزين مركز الشباب يشتغل

أرسل القارئ خالد خفاجي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، من إهمال مركز شباب قرية الحجيرات بمحافظة قنا.





قال خالد خفاجي في شكواه: "نحن سكان قرية الحجيرات نعاني منذ إنشاء مركز الشباب وحتى الآن لم ينعم شباب الحجيرات بأى نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية التى تقدمها مراكز الشباب، فنعانى من إهمال منذ 20 عاما".

وأضاف خالد خفاجي أن إهمال مركز الشباب على مدار العشرين عامًا هو السبب الرئيسى فى زيادة معدل الجريمة بالقرية والتخلف الذى ترسب فى العقول وزرع الكراهية بين الناس وعدم تعرف الشباب على بعضهم البعض.





وطالب خفاجي المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي القرية وتشغيل مركز الشباب وهو المتنفس الوحيد لخروج طاقة الشباب داخل القرية.





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