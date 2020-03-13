AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية الحجيرات بقنا: عاوزين مركز الشباب يشتغل

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ خالد خفاجي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، من إهمال مركز شباب قرية الحجيرات بمحافظة قنا.

قال خالد خفاجي في شكواه: "نحن سكان قرية الحجيرات نعاني منذ إنشاء مركز الشباب وحتى الآن لم ينعم شباب الحجيرات بأى نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية التى تقدمها مراكز الشباب، فنعانى من إهمال منذ 20 عاما".
 
وأضاف خالد خفاجي أن إهمال مركز الشباب على مدار العشرين عامًا هو السبب الرئيسى فى زيادة معدل الجريمة بالقرية  والتخلف الذى ترسب فى العقول وزرع الكراهية بين الناس وعدم تعرف الشباب على بعضهم البعض.

وطالب خفاجي المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي القرية وتشغيل مركز الشباب وهو المتنفس الوحيد لخروج طاقة الشباب داخل القرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محول الكهرباء متهالك.. أهالى كفر الجندى بالشرقية يستغيثون: ارحمونا

أهالي قرية التمهيدية بالبحيرة يستغيثون قبل وقوع كارثة بسبب أعمدة الإنارة

أهالي قرية ابو الصير يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة على طريق القرية

أهالي الخوالقة بالبحيرة يستغيثون من إهمال إصلاح محول كهربائي

أهالي الوراق يستغيثون من انتشار القمامة

تهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بـ المطرية

ترشيحاتنا

قنوات الجماعة الإرهابية تروج شائعات عن وفاة سجين

احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

أحد متطوعي"الجيب" يخسر سيارته أثناء نجدة المتضررين من الأمطار | تفاصيل

حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا

أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. واتجاه لتسجيل خسارة أسبوعية كبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة للقيادة أثناء المطر.. صور

أرقام خرافية.. سعر حقيبة وفستان ريا أبي راشد

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ