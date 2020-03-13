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محافظات

بالشمسية.. محافظ دمياط تتابع أعمال كسح مياه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لليوم الثاني على التوالى، أعمال كسح مياه الأمطار والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، واستعانت أثناء جولتها بالشمسية لحمايتها من الأمطار .

أكدت المحافظ، استمرار تنفيذ تلك الأعمال بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتة الى الانتشار المكثف للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد الميدانى لرؤساء الوحدات المحلية و نائبيهم لمواجهة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وأشارت إلى تكاتف الجهود بين الأجهزه المختلفة و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار اليوم وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تلك الموجة التى من المتوقع أن تستمر حتى غد السبت وفقًا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

ولفتت إلى متابعتها المستمرة للموقف الحالى أولًا بأول وفقًا للخطة التى وضعتها المحافظة للتعامل مع تلك الموجة حرصًا على سلامة المواطنين.
بالشمسية.. محافظ دمياط تتابع أعمال كسح مياه الأمطار
بالشمسية.. محافظ دمياط تتابع أعمال كسح مياه الأمطار
بالشمسية.. محافظ دمياط تتابع أعمال كسح مياه الأمطار
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