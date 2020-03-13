ضحية جديدة بسبب الأمطار وشدة الرياح.. تفاصيل

أصيب مواطن بكدمات وسحجات متفرقة أثناء مروره أسفل منزل سكني بشارع سعيد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إثر انهيار بلكونة المنزل وتم نقله بسيارة الإسعاف الى طوارئ مستشفي طنطا لإسعافه وإبلاغ الجهات المغعنية بالواقعة.

ناشد الأهالي طارق رحمي محافظ الغربية ، بسرعة التحرك لأن المنزل يتعرض إلى الانهيار على مراحل متفرقة، وسبق وأن سقط منه أجزاء فى الأونة الأخيرة.

وتتعرض مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ أمس الخميس، إلى سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ.

وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.