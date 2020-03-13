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أخبار العالم

العراق يستدعي سفيري أمريكا وبريطانيا بسبب الضربات الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:59 م
العراق يستدعي سفيري
العراق يستدعي سفيري أمريكا وبريطانيا بسبب الضربات الجوية
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سمر صالح
استدعى وزير الخارجية العراقي، اليوم الجمعة، سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد بسبب الضربات الجوية.

وأعلن الجيش العراقي، عن مقتل 5 جنود ومدني في الضربات الأمريكية الليلة الماضية والذي استهدف عدة محافظات عراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إن الغارات الأمريكية أدت لتدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة  في جميع المقار المستهدفة.

وأضافت القيادة العراقية أن الغارات الأمريكية تنتهك مبدأ الشراكة والتحالف مع القوات الأمنية العراقية، واحترام سلامة أرضه وسمائه ومواطنيه وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر، إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لارادة وسياسات الدولة العراقية".

وكان الجيش العراقي، أصدر اليوم الجمعة، بيانًا رد فيه على القصف الجوي العنيف الذي شنه سلاح الجو الأمريكي واستهدف عدة محافظات عراقية.



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