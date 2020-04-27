ياسر عبيدو يكتب: العلاج الصينى وإبادة البشر

وصلنى بحث طبى من ليلى أحمدي ،الباحثة فى كلية العلوم الطبية بجامعة زنجان من الصين وفيه تقول إن وصول فيروسات كورونا إلى أي بلد أمر وارد، عاجلًا أم آجلًا .،و ليس هناك شك في أن الكثير من البلدان لا تملك أي مجموعات أو معدات للتشخيص ، لذلك يرجى استخدام قدر الإمكان" فيتامين C " الطبيعي لتقوية جهاز المناعة لديك. لا تقلق ، فيتخلص C فيتامين من الكثير منه ، وهذا جيد. تأكد أيضًا من استخدام المزيد من الخشب الأصفر "اى الكركم او الكركمين وهو متوافر عند العطارين والسوبر ماركت بالإضافة إلى ذلك افترض على نفسك وأطفالك أنه من المفترض أن يكون كل منهم مصابًا بفيروس كورونا و ما شابه فذلك أسلم وقائيا فلا تلمس أحدًا ولا تندم واعلم,انه لا يحتوي الفيروس حاليًا على لقاح ولا علاج محدد ناجع الى الآن ,ولسوء الحظ بسبب الطفرة الجينية التي جعلتها خطيرة للغاية يبدو أن هذا المرض ناجم عن اندماج الجين في جسد ثعبان وخفافيش أو مخلق، لكن المؤكد أنه اكتسب القدرة على إصابة الثدييات ، بما في ذلك البشر.





البروفيسور تشن هورين ، المدير التنفيذي لمستشفى بكين العسكري ، يقول: "يمكن لشرائح الليمون في كوب من الماء الدافئ أن تنقذ حياتك!.





ببساطة وعن تجارب متعددة ثبت أن الليمون الدافئ يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية أيضا, فعليك ان تقطع الليمون إلى ثلاثة أجزاء وتضعها في كوب ، ثم تصب الماء الساخن وتحوله إلى (الماء القلوي) وهى خاصية أودع الله اسرارها فى الليمون والذى يصنف من الحمضيات وهى بيئة حاضنة للميكروبات تغذى بروتينه فيترعرع فيها ولكن للعجيب أنه بصب الماء الساخن عليه تتغير خواصه الكيميائية فيتحول من وسط حامضى الى وسط قلوى مطهر للبدن وقاتل للبكتيريا والفيروسات فى بدن الانسان ومطهر له،لذا ينصح الاطباء بأن تشربه كل يوم فسيكون بالتأكيد مفيدًا للجميع.فى اكثر من جانب





بل واكتشف العلماء فى المعامل والمختبرات الأخطر, حيث يمكن لليمون الحار إطلاق الدواء المضاد للسرطان مرة أخرى. أظهر عصير الليمون الساخن قدرةعلى قتل الأورام السرطانية وعلاج جميع أنواع السرطان. العلاج باستخدام هذا المستخلص بل ومن العجيب ومنحة الرحمن انه شراب ذكى حيث يدمر الخلايا الخبيثة فقط ولا يؤثر على الخلايا السليمة.



