من بحري لقبلي .. نشاط مكثف لتنسيقية شباب الأحزاب بالمحافظات.. ومتابعة ميدانية لنواب المحافظين بكسح وشفط مياه الأمطار

- لتفقد شفط المياه.. جولة ميدانية لعضو تنسيقية الشباب بالقناطر

- تنفيذا لخطة رئيس الوزراء.. عضو التنسيقية يتفقد وضع الأمطار ببني سويف

- عضو التنسيقية بقنا يتفقد مخيم الإيواء العاجل بالمحافظة

- نائب التنسيقية بالمنوفية يتفقد مستشفى الباجور للاطمئنان على حالة عامل





يعيش أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونواب المحافظين، نشاطا مكثفا بتنظيم عدد من الجولات الميدانية في عدد من المحافظات لتفقد أعمال شفط وكسح المياه، ومتابعة تداعيات الأمطار، بجانب تنفيذ خطة مجلس الوزراء لمواجهة أزمات المناخ.





ومن هذا المنطلق، أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة ميدانية لمتابعة التعامل مع الأمطار بمركز ومدينة منشأه القناطر.





تفقد الشهابي خلال جولته، أعمال شفط المياه والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهوله الانتقال إليها في حاله الاحتياج إليها.





كما تفقد نائب المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بقرى المنصوريه ونكلا والجلاتمة وطريق ذات الكوم الحسانين بمركز ومدينه منشأه القناطر.





بني سويف





في سياق متصل، واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف - عضو التنسيقية، في جولة ميدانية برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقده للاجراءات المنفذة للتعامل مع تدعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.





تابع حبش، أعمال كسح وشفط المياه التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه، خاصة وأن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة لم تشهدها من قبل.





وشملت الجولة المرور بكل شوارع المدينة العاصمة، مع تواصله الدائم برؤساء المدن الأخرى ، للمتابعة الميدانية لأعمال شفط وكسح المياه ، وكافة الاجراءات الاحترازية المنفذة ضمن خطة استعدادات محكمة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء بخطة شاملة تم وضعها للتعامل مع هذا الموقف.





كما تم متابعة أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة ، حيث يتم الدفع بمعدات وسيارات الشفط بشكل مستمر لسحب المياه ، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري.





قنا





بدوره رافق الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو التنسيقية، اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية بمنطقة المعنا لمتابعة مدي جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الامطار خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة.





شملت الجولة مخيم الايواء العاجل بمركز الاغاثة بمنطقة المعنا للاطمئنان علي جاهزيته لاستقبال أي حالات طارئة وذلك بحضور الاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والاستاذ خالد عمران مدير مكتب جمعية مصر الخير بقنا ومسئولي جمعية الهلال الأحمر المصري.





يضم المخيم 25 خيمة تستوعب 5 افراد بكل خيمة فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (آسره - مراتب –أدوات طهي – خزانات مياه) وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الاحمر المُدرب علي التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.





المنوفية





فيما قام محمد موسي نائب محافظ المنوفية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بجولة لمدينة الباجور لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء ، حيث قام بتوزيع وجبات غذائية ومكافأة مالية علي كافة العاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار وعمال تحسين البيئة وفقًا لتعليمات المحافظ ، موجها الشكر لكل العاملين علي المجهود المبذول في ظل ظروف الطقس الصعبة.





كما قام بتفقد مستشفي الباجور العام للإطمئنان علي حالة العامل الذي تم إصابته أثناء العمل حيث تعرض لحادث تصادم أثناء قيامه بشفط مياه الأمطار بالطريق العام ، ووجه مدير المستشفي بعمل كافة الفحوصات والأشعة اللازمة له ،وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما إطمئن علي الحالة العامة للمرضي.





وتشهد مصر موجة من التقلبات المناخية بدأت، أمس الخميس، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في مختلف مناطق مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى نهايتها غدا.