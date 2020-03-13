اختتام الدورة الرابعة لمدربات الكرة النسائية.. غدا

تختتم غدا السبت الدورة الرابعة لمدربات الكرة النسائية والتي ينظمها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .

وتجمعت منذ الأربعاء الماضى 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتبن انا بيلارود وهيلن فوجا.

وتجمعت منذ الأربعاء الماضى 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتبن انا بيلارود وهيلن فوجا.

وبدأ اليوم بمجموعة محاضرات نظرية ثم نالت الدارسات قسط من الراحة قبل خوض التدريبات العملية فوق المستطيل الأخضر، وتم توفير إحدى الصالات المغطاة القريبة من مقر الإقامة لخوض التدريبات غدا الخميس تحسبا لسوء الأحوال الجوية.