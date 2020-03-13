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رياضة

اختتام الدورة الرابعة لمدربات الكرة النسائية.. غدا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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يسري غازي
تختتم غدا السبت الدورة الرابعة لمدربات الكرة النسائية والتي ينظمها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .

وتجمعت منذ الأربعاء الماضى 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتبن انا بيلارود وهيلن فوجا.

وبدأ اليوم بمجموعة محاضرات نظرية ثم نالت الدارسات قسط من الراحة قبل خوض التدريبات العملية فوق المستطيل الأخضر، وتم توفير إحدى الصالات المغطاة القريبة من مقر الإقامة لخوض التدريبات غدا الخميس تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر على هامش الدورة الدورة أن يتم توزيع الشهادات على الدارسات في حفل الختام غدا السبت.
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