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مياه الشرب: شبكة الصرف لا تستطيع استيعاب كميات المياه دفعة واحدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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البهي عمرو

قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن البلاد تشهد موجة من الطقس السيئ  منذ  الأربعاء الماضي، موضحًا أن جميع الشركات قامت برفع حالات الاستعداد القصوي.

وأضاف ممدوح رسلان خلال مداخلة هاتفي على قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع العاملين بالشركة متواجدون فى الشوارع بسيارات لشفط المياه المتراكمة  .

وأوضح ممدوح رسلان، أن شبكة الصرف الصحي لا تستطع استيعاب كميات المياه دفعة واحدة، حيث أن تصريف المياه من الشوارع سيستغرق وقت طويل.

وكشف ممدوح رسلان، أن سبب انقطاع المياه أمس عن محافطة القاهرة و الاسكندرية و الجيزة تم لان كميات المياه فاقت الشبكات، معربا عن اعتذاره لاضطرارهم لقطع المياه بالأمس.

وتابع ممدوح رسلان، أن  الشركة قامت بعودة المياه فى الصباح الباكر، وطالب من المواطنين بعدم الاصراف فى استخدام المياه.

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