AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية عين شمس: لا داعي لتأجيل الدراسة بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسام الفقي
أكد  الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس،أن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية وتوعية الطلاب من فيروس كورونا،لافتا إلى أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعقد ندوات توعية للحفاظ على سلامة الطلاب. 


وأضاف السيد،في تصريحات لـ "صدى البلد"،أن الجامعة قدمت خطة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة  من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

وتضمنت الخطة  التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصى درجات الأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. 


واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.

وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور ولا داعي للقلق قائلا"لا يوجد لدينا اماكن موبؤة والأعداد قليلة للغاية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد وتعلن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا

اليوم.. جامعة عين شمس تستهل الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا

18 فبراير..ندوة للتوعية بفيروس كورونا بطب عين شمس

الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد عبد الوهاب.. قصة موسيقار مهووس بالنظافة ومكافحة الفيروسات

أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

رسميا.. إيقاف الدوري الإنجليزي حتى هذا الموعد بسبب كورونا

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري

هل تقبل صلاة الجمعة فى البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور