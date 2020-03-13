عميد تربية عين شمس: لا داعي لتأجيل الدراسة بسبب كورونا

أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس،أن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية وتوعية الطلاب من فيروس كورونا،لافتا إلى أن جميع الكليات في الجامعة تقوم بعقد ندوات توعية للحفاظ على سلامة الطلاب.









وأضاف السيد،في تصريحات لـ "صدى البلد"،أن الجامعة قدمت خطة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.





وتضمنت الخطة التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصى درجات الأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.









واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.



وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور ولا داعي للقلق قائلا"لا يوجد لدينا اماكن موبؤة والأعداد قليلة للغاية".







