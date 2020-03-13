إغلاق طريق الصعيد الشرقي تجاه محافظة الجيزة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه بالتنسيق مع إدارة المرور بمحافظة المنيا تم غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش" من مدخل المنيا ، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة الجيزة.





وناشدت الغرفة جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.



