موضوع الجو ده جه على الطبطاب.. ميدو يعلق على عدم تأجيل المدارس والنشاط الرياضي

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي عدم وقف نشاط المدارس حتي الآن بسبب مرض كورونا المنتشرة في العالم.





وغرد " ميدو " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "رأيي أن هناك توجها من الدولة ~الحد من التجمعات قدر المستطاع في جميع القطاعات دون الإعلان عن ذلك رسميا!!..مدرسة أولادي أعلنت تعليق الغياب واقتصار اليوم الدراسي على ٣ ساعات فقط وإلغاء جميع الأنشطة في المدرسة يعني بالبلدي كده بيقولوا لأولياء الأمور ماتجيبوش أولادكم بالذوق".





وتابع: "نفس الشيء يعود على قطاع الرياضة التوجه هو تأجيل مباريات الدوري لبضعة أسابيع وموضوع الجو ده جه على الطبطاب!! في رايي ده توجه صحيح من الدولة ربنا يستر على الناس كلها وان شاء الله نعدي من الموضوع ده على خير".