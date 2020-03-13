AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بني سويف: نتعامل مع أمطار شبه مستمرة منذ 32 ساعة.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:33 م
الأمطار
الأمطار
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة على أتم استعداد للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن المحافظة تتعرض لأمطار شبه مستمرة منذ قرابة 32 ساعة.

وأضاف محافظ بني سويف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أننا استطعنا أن نتغلب على جميع المشكلاتمؤكدًا أن المحافظة تعرضت لـ سرعة رياح 40 كم في الساعة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الأمطار مازالت مستمرة على مراكز وقري محافظة بني سويف، وأكد أن هناك تنسيق متكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع المياه.

ولفت محافظ بني سويف، إلى أن هناك محاولات لتخفيف الأحمال على الشبكات عن طريق استخدام سيارات الشفط وتفريغها في النيل نظرًا لوجود المحافظة بجوار للنيل.

وتشهد جميع محافظات مصر منذ أمس الخميس حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأكد خبراء الأرصاد ان تلك الحالة ستنتهى مساء اليوم الجمعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وثلوج تضرب الإسكندرية

غرفة عمليات القابضة لمياه الشرب استعدادا لأمطار الغد.. صور

طوارئ وغرفة عمليات بالقابضة لمياه الشرب استعدادا لأمطار الغد

الوحدات المحلية ببني سويف تواصل جهودها في سحب مياه الأمطار

محافظ بني سويف يتابع ميدانيا الإجراءات المنفذة للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

تنفيذا لخطة رئيس الوزراء.. عضو التنسيقية يتفقد وضع الأمطار ببني سويف

ترشيحاتنا

خبير طاقة أمريكي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين الجديد

بسبب سوء الطقس.. تعليم الغربية تعلن غدا إجازة رسمية لطلاب المدارس

متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

بكمامة مرصعة بالألماس .. أحلام تواجه كورونا

احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

لسوء الاحوال الجوية.. هبوط أرضي بطريق الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

سعر ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور