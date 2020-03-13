محافظ بني سويف: نتعامل مع أمطار شبه مستمرة منذ 32 ساعة.. فيديو

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة على أتم استعداد للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن المحافظة تتعرض لأمطار شبه مستمرة منذ قرابة 32 ساعة.

وأضاف محافظ بني سويف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أننا استطعنا أن نتغلب على جميع المشكلاتمؤكدًا أن المحافظة تعرضت لـ سرعة رياح 40 كم في الساعة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الأمطار مازالت مستمرة على مراكز وقري محافظة بني سويف، وأكد أن هناك تنسيق متكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع المياه.

ولفت محافظ بني سويف، إلى أن هناك محاولات لتخفيف الأحمال على الشبكات عن طريق استخدام سيارات الشفط وتفريغها في النيل نظرًا لوجود المحافظة بجوار للنيل.

وتشهد جميع محافظات مصر منذ أمس الخميس حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأكد خبراء الأرصاد ان تلك الحالة ستنتهى مساء اليوم الجمعة.