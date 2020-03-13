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مرأة

مش دايما مرضى.. اكتشف أسباب نشر تفاصيل الحياة الخاصة على السوشيال ميديا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:11 م
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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اسماء محمد
قالت الدكتورة أميرة شاهين، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، إن البعض يرجع فكرة نشر بعض الشخصيات للتفاصيل المتعلقة بالحياة الخاصة على السوشيال ميديا لإصابة هؤلاء بمرض نفسي ولكن هذا ليس دائما صحيحا.

وأوضحت "أميرة" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن في السنوات الأخيرة زاد نشر الشخصيات المعروفة وغير المعروفة لكثير من تفاصيل حياتهم الخاصة والعاطفية على السوشيال ميديا، وهذا يرجع إلي أن هناك 4 أنواع من الناس، وهم:

- النوع الأول: يري أن من حقه نشر أي شيء مهما كان على صفحته الخاصة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لأن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية وليس من حق أحد الاعتراض. 

- النوع الثاني: يرغب دائما أن يمشي مع الموضة ويقلدها مهما كانت غريبة وعادة تكن شخصيته ضعيفة. 

- النوع الثالث: الشخصية المتتبعة وهي الشخصية التي تسعي لفعل الأفكار الجديدة الغريبة على المجتمع في حالة واحدة فقط وهي انتشارها بين الناس لتسير مع الموجة. 

- النوع الرابع: خبرته قليل بوسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وتنشر له بعض الصور عن طريق الخطأ كالضغط على زر معين دون معرفة انه ينشر الصور أو التعرض للهاكر.
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