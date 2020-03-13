سكان شارع أحمد حلمى بشبرا مصر يعانون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ أحمد فارس شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يشكون من انتشار الكلاب الضالة بشارع احمد حلمي التابع لحي شبرا بمحافظة القاهرة.





وقال فارس في شكواه: "نحن سكان شارع أحمد حلمي نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".





وطالب أحمد فارس المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



