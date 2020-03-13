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بين الناس

سكان شارع أحمد حلمى بشبرا مصر يعانون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد فارس شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يشكون من انتشار الكلاب الضالة بشارع احمد حلمي التابع لحي شبرا بمحافظة القاهرة.

وقال فارس في شكواه: "نحن سكان شارع أحمد حلمي نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".

وطالب أحمد فارس المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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