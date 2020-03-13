محافظ بورسعيد يترأس غرف عمليات الطقس السىء

ترأس اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة ،غرفة العمليات والطوارىء بديوان عام محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالى ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد والاجهزة التنفيذية لأخر تطورات موقف الأمطار والطقس السىء فى أحياء المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة والاجهزة المعنية .





وتابع اللواء عادل الغضبان ،مع رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية اعمال سحب وشفط المياه من الأحياء وتلقى بلاغات تراكم المياه فى مختلف المناطق ، كما قام محافظ بورسعيد بالإشراف على التنسيق بين الاجهزة الننفيذية لتقسيم العمل وسرعة احتواء ومواجهة موقف الامطار المتراكمة فى الأحياء .



