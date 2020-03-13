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محافظات

محافظ بورسعيد يترأس غرف عمليات الطقس السىء

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:32 م
محافظ بورسعيد يترأس
محافظ بورسعيد يترأس غرف العمليات لمتابعة تطورات الطقس السىء
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كتب محمد الغزاوى
ترأس اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة ،غرفة العمليات والطوارىء بديوان عام محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالى ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد والاجهزة التنفيذية لأخر تطورات موقف الأمطار والطقس السىء فى أحياء المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة والاجهزة المعنية .

وتابع اللواء عادل الغضبان ،مع رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية اعمال سحب وشفط المياه من الأحياء وتلقى بلاغات تراكم المياه فى مختلف المناطق ، كما قام محافظ بورسعيد بالإشراف على التنسيق بين الاجهزة الننفيذية لتقسيم العمل وسرعة احتواء ومواجهة موقف الامطار المتراكمة فى الأحياء .

وشدد اللواء عادل الغضبان ،على الاستمرار بالعمل وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى فى كافة الاحياء للانتهاء من أعمال إزالة المياه وعودة الأوضاع لطبيعتها ، كما شدد على ضرورة إزالة أى معوقات أو آثار سلبية نتجت عن الطقس السىء والعمل على عودة الحركة المرورية وسيرها بانتظام ، لافتا إلى متابعته اولا باول مع الأجهزة التنفيذية لحين استقرار الاحوال الجوية.
محافظ بورسعيد يترأس غرف عمليات الطقس السىء
محافظ بورسعيد يترأس غرف عمليات الطقس السىء
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