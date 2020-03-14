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برلمان

أهمها السوشيال ميديا.. برلماني للمواطنين: احذروا شائعات الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 01:01 ص
الامطار
الامطار
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أحمد أيمن

تفقد النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ، شمال المنيا ، العديد من شوراع سمالوط والميادين العامة والطرق الرئيسية بصحبته اللواء هشام حسن مساعد مدير أمن المنيا والعقيد أحمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق وعماد حسن واحمد جمال نواب رئيس مدينة سمالوط وعونى أبو عقرب رئيس حى غرب بسمالوط ، وذلك خلال جولاته التفقدية لمتابعة عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمدينة، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء .

وقال " أبو طالب " خلال جولته، إن القيادات التنفيذية بالمحافظة تقوم على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كاف المسؤولين في الوحدات المحلية والقطاعات المعنية ، معربا عن خالص شكره وتقديره لكل من يبذل جهدا مخلصا لخدمة المحافظة وحماية أرواح المواطنيين .

 

وطالب نائب سمالوط ، المواطنين بالانتباه لأى شائعات أو معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الإجتماعى لافتًا إلى أن الحكومة تتابع الوضع بكل شفافية .

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