وجبات وفلوس.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكافئ عمال شفط المياه بالمنوفية

أجرى محمد موسي نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين جولة لمدينة الباجور لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.





وأثناء جولته قام بتوزيع وجبات غذائية ومكافأة مالية علي العاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار وعمال تحسين البيئة وفقًا لتعليمات المحافظ ، موجها الشكر لكل العاملين علي المجهود المبذول في ظل ظروف الطقس الصعبة.





كما تفقد مستشفي الباجور العام للاطمئنان علي حالة العامل الذي تم إصابته أثناء العمل حيث تعرض لحادث تصادم أثناء قيامه بشفط مياه الأمطار بالطريق العام ، ووجه مدير المستشفي بعمل الفحوصات والأشعة اللازمة له ،وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما اطمأن علي الحالة العامة للمرضي.





وتشهد مصر موجة من التقلبات المناخية بدءت، أمس الخميس، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في مختلف مناطق مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى نهايتها غدا.