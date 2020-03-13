استمرار العاصفة وتحسن نسبي في حالة الطقس بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، مع استمرار هبوب الرياح الخفيفة والمتوسطة المحملة بالأتربة على كل الأنحاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء جرى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لباقي قرى مركز الخارجة التي انقطعت عنها الكهرباء لسوء الأحوال الجوية التي ضربت المحافظة أمس، مضيفا أن جار المتابعة لاستكمال توصيل التيار الكهربائي لمركز باريس والقرى التابعة له.





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كما قرر المحافظ، اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المتضررين والمصابين وأسر المتوفي، وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم، وتكليف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين والمتضررين من سوء الأحوال الجوية، وتشكيل لجان هندسية لمعاينة المنازل المضارة والبدء في عمليات الترميم والإنشاء لها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.





ولفت الزملوط، إلى متابعة حالة الطقس على مستوى المراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى انتهاء الموجة، والتواصل على مدى الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، مؤكدًا أن غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم منذ مساء أول أمس وعلى مدى 24 ساعة، بحضور سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد المستشار العسكري للمحافظة، مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، وممثلي المديريات والهيئات والجهات المعنية.





وأكد الزملوط، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات الصرف ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات بدءًا من أول أمس، وتوفير عدد من المولدات، وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدى 24 ساعة، لافتًا إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لجاهزية معدات وسيارة شفط الأتربة والرمال، فضلًا عن فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الأزمة بالإمكانات المتاحة وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، وجار رفع كافة الأثار المترتبة على الرياح والأمطار، لافتًا إلى أن جميع المخابز ومستودعات الوقود والبوتاجاز تعمل بكل طاقتها بجميع القرى والمراكز لسد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى جاهزية كل المستشفيات.