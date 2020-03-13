في جولة بـ3 محافظات.. رئيس القابضة للمياه يتابع تعامل الشركات مع الأمطار الغزيرة.. صور

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، آخر المستجدات وتطورات موقف سوء الأحوال الجوية وتعامل الشركات التابعة مع موجة الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه، مع استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد على مدار الساعة بكافة الشركات، بالتنسيق مع المحافظات والمحليات وكافة الأجهزة المعنية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.









كما تفقد اليوم مناطق تجمعات المياه بـشارع الحجاز بمصر الجديدة ، ومنطقة المنصة بطريق الاوتوستراد بمحافظة القاهرة ، وميدان لبنان بمحافظة الجيزة، وقام بجولة حره بمحافظة القليوبية لمتابعة سير العمل.









وفى سياق متصل، أوضح رئيس الشركة القابضة، أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه و عدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالاسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالاقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.