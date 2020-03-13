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مرأة

بعد إصابة نشوى مصطفى.. كل ما تود معرفته عن الرباط الصليبي

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:17 م
إصابة نشوى مصطفى
إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي
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آلاء حسن
أصيبت الفنانة نشوى مصطفى بـ الرباط الصليبي عقب انزلاقها من درجات سلم منزلها بسبب غزارة الأمطار، وعلقت قائلة: "اتزحلقت من على السلم وجالي رباط صليبي من المية والحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر". 

والرباط الصليبي هو تمزُّق أو التواء في الرباط الأمامي هو واحد من الأربطة الرئيسية في رُكبتكَ، ويشيع حدوث إصابات الرباط الصليبي حلال الرياضة التي تنطوي على توُّقف مُفاجئ أو تغيُّرات في الاتجاه، والقفز والهبوط  مثل كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة، وكرة القدم، والتزلج على المنحدرات.

وتكون أعراض ظهورة عندما يَسمع أو يَشعر العديد من الأشخاص بفرقعة في الرُّكبة، قد تتورَّم رُكبتكَ، أو تشعر بعدم الاستقرار ويُصبِح من المؤلم جدًّا تحمُّل الوزن.

الأعراض

يُمكن أن تَشمل علامات وأعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي ما يلي:

- صوت "فرقعة" مرتفعًا أو الإحساس بفرقعة في الركبة
- ألمًا شديدًا وعدم القدرة على مواصل النشاط
- تورمًا سريعًا
- فقدان نطاق الحركة
- الشعور بـ "عدم الثبات" أو "الانهيار" عند محاول تحمل وزن

مضاعفات الإصابة بالرباط الصليبي 

- التباطُؤ فجأة وتغيير الاتجاه (قطع الحركة)
- الاستدارة مع تثبيت قدميكَ على الأرض بإحكام

الوقاية من الرباط الصليبي 

يُمكن أن يُساعد التمرين المناسب في الحد من مخاطر إصابة الرباط التصالبي الأمامي، ويُمكن لطبيب الطب الرياضي أو اختصاصي العلاج الطبيعي أو المدرب الرياضي أو غيره من المتخصصين في الطب الرياضي توفير التقييم والتعليمات والملاحظات التي يُمكن أن تُساعدك في تقليل المخاطر.
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