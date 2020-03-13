تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية بعدد من مدارس الادارات التعليمية، حيث تفقد مدارس علي مبارك وطنطا الاعدادية بنين، وطنطا الثانوية الميكانيكية، والحكمة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا ، وتلاحظ وجود تجمعات مياه في أفنية معظم المدارس .

كنا تواصل "حسن" مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التواصل والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بجميع المراكز لتقديم الدعم وسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس وحولها .

وأكد وكيل الوزارة على أنه تم التأكيد على مديري الإدارات بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس والتواصل الفوري مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار .

وبناء علي تعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وحرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب تقرر تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ١٤/ ٣/ ٢٠٢٠ ( للطلاب فقط)، وذلك بالنسبة للمدارس التى تعمل أيام السبت فقط، على أن يتم التنبيه بتواجد جميع مديري المدارس ولجان الأزمات والكوارث بالإدارات والمدارس لمراجعة حالة المبانى المدرسية وتأمينها وإزالة أي معوقات التواصل فورا مع غرفة عمليات الإدارة والمديرية لحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.

كما كرم وكيل الوزارة، عددا من مديري المدارس، والذين تعاملوا بنشاط وجدية في مواجهة الأمطار والطقس السيء، وتم شفط كافة مياه الأمطار، من داخل مدارسهم، وتجهيزها لاستقبال الطلبة بصورة طبيعية، وهم مديري مدارس، الحكمة الثانوية بنات بطنطا، محمد صلاح الصناعية ببسيون، علي مبارك الابتدائية بطنطا.