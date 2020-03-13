AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أجري  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية بعدد من مدارس الادارات التعليمية، حيث تفقد مدارس علي مبارك وطنطا الاعدادية بنين، وطنطا الثانوية الميكانيكية، والحكمة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا ، وتلاحظ وجود تجمعات مياه في أفنية معظم المدارس.

كنا تواصل "حسن" مع  غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التواصل والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بجميع المراكز لتقديم الدعم وسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس وحولها.

وأكد وكيل الوزارة على أنه تم التأكيد على مديري الإدارات بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس والتواصل الفوري مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار.

 وبناء علي تعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية،  وحرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب تقرر تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ١٤/ ٣/ ٢٠٢٠ ( للطلاب فقط)،  وذلك بالنسبة للمدارس التى تعمل أيام السبت فقط، على أن يتم التنبيه بتواجد جميع مديري المدارس ولجان الأزمات والكوارث بالإدارات والمدارس لمراجعة حالة المبانى المدرسية وتأمينها وإزالة أي معوقات التواصل فورا مع غرفة عمليات الإدارة والمديرية لحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.

كما كرم  وكيل الوزارة، عددا من مديري المدارس، والذين تعاملوا بنشاط وجدية في مواجهة الأمطار والطقس السيء، وتم شفط كافة مياه الأمطار، من داخل مدارسهم، وتجهيزها لاستقبال الطلبة بصورة طبيعية، وهم مديري مدارس، الحكمة الثانوية بنات بطنطا، محمد صلاح الصناعية ببسيون، علي مبارك الابتدائية بطنطا.

تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور
تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور
تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور
تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور
تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا نية لتأجيل الامتحانات.. رفع مياه الأمطار من مدارس كفر الشيخ.. صور

مع بداية الامتحانات.. مدارس كفر الشيخ تغرق في مياه الأمطار.. صور

تعليم مطروح: 1860 طالب ثانوى أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا

علم جديد لكل مدرسة.. تعليم الفيوم تستعد للتيرم الثانى

في أول أيامها.. انتظام الدراسة في 225 مدرسة بـ كفر الشيخ.. صور

انتظام الدراسة بجميع مدارس البحيرة وتوزيع نشرات للتوعية بالأمراض المعدية.. صور

ترشيحاتنا

ديبالا يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. فيديو

السيسي: المصريون حكومة وشعبا أثبتوا قدراتهم ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية

بكمامة مرصعة بالألماس .. أحلام تواجه كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام خرافية.. سعر حقيبة وفستان ريا أبي راشد

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

سعر ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور