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محافظات

حقيقة تصريحات الغضبان حول عدم تأثر بورسعيد بـ إعصار التنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:15 م
الأمطار في بورسعيد
الأمطار في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن المركز الإعلامي لمحافظة بورسعيد أن ما تم تداوله اليوم بعدد من الصفحات الالكترونية بشان تصريح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه لا توجد مياه بشوارع المدينة والأوضاع بشوارعها أوروبية هو حديث كاذب جملة وتفصيلا.

وأكد المركز الإعلامي لمحافظة بورسعيد، أن الغضبان لم يدلي باي تصريح في هذا الشأن، كما أن الصورة المنشورة مع الخبر الكاذب مقتطعة من لقاء سابق للمحافظ قبل عشرة أيام بمناسبة بدء المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.

ويؤكد المركز الإعلامي أن جميع أجهزة المحافظة تواصل جهودها بأقصى طاقة ممكنة لمواجهة الظروف الجوية غير مسبوقة والتي وضح تأثيرها على كافة المحافظات وليس بورسعيد فقط.

كما يؤكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الصفحات التي نشرت هذا الخبر الكاذب كما سيتم اتخاذ نفس الموقف مع أي أخبار كاذبة يمكن أن تثير البلبلة في أوساط الرأي العام.
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