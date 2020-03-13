حقيقة تصريحات الغضبان حول عدم تأثر بورسعيد بـ إعصار التنين

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة بورسعيد أن ما تم تداوله اليوم بعدد من الصفحات الالكترونية بشان تصريح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه لا توجد مياه بشوارع المدينة والأوضاع بشوارعها أوروبية هو حديث كاذب جملة وتفصيلا.





وأكد المركز الإعلامي لمحافظة بورسعيد، أن الغضبان لم يدلي باي تصريح في هذا الشأن ، كما أن الصورة المنشورة مع الخبر الكاذب مقتطعة من لقاء سابق للمحافظ قبل عشرة أيام بمناسبة بدء المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.





ويؤكد المركز الإعلامي أن جميع أجهزة المحافظة تواصل جهودها بأقصى طاقة ممكنة لمواجهة الظروف الجوية غير مسبوقة والتي وضح تأثيرها على كافة المحافظات وليس بورسعيد فقط.



