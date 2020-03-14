جامعة القاهرة في أسبوع.. إجراءات احترازية سباقة للوقاية من كورونا.. الانتهاء من المرحلة الأولى للفرع الدولي .. وإطلاق حملة تبرعات للاستقبال والطوارئ بـ قصر العيني

* تأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بجامعة القاهرة لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا

* جامعة القاهرة توقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والإنصراف لحين انتهاء موجة فيروس كورونا





شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع الجاري العديد من الاخبار والاحداث العامة، بدأت بإطلاق مؤتمر حملة تبرعات لمستشفى الاستقبال والطواريء بالقصر العيني، الذي يعد علامة في تاريخ مصر وتاريخ الطب في العالم العربي، حيث دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رجال الأعمال والمجتمع المدني وكل أفراد الشعب المصري للمساهمة في التبرع لتطوير مستشفى طواريء قصر العيني التي يمكن أن تخدم الجميع في أي لحظة، مشيرًا إلى أن التبرع يتم على رقم الحساب الرسمي الحكومي المُراقب من وزارة المالية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الاقبال الشديد من المرضي على مستشفى قصر العيني يعكس الثقة الكبيرة به، وأن الطواريء جزء من تطوير المستشفى، مشيرًا إلى أن اسهامات الجانب السعودي في تطوير قصر العيني بلغت نحو 5 مليارات جنيه.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بأعمال التطوير، موضحًا أنه تم توسعة المساحة لتصبح 7000 متر، لممارسة عملها وتأدية دورها على الوجه الأكمل، كما تهدف إلى زيادة سعة المستشفى من 30 سريرًا إلى 130 سريرًا.

وعلى صعيد آخر .. استعانت جامعة القاهرة، بالكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستحدث، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما وجه رئيس الجامعة بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضى، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

كما أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليماته للنواب والعمداء والأمين العام للجامعة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والإنصراف لحين انتهاء موجة فيروس كورونا، نظرا لاحتمالية العدوى لا قدر الله، واستخدام التوقيع الدفتري بدلًا عن أجهزة البصمة.

وفي نفس السياق، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليمات بتأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بالجامعة والتي تشتمل على تجمعات كبيرة، حرصًا على السلامة العامة للمجتمع الجامعي وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، تأجيل الندوة المشتركة للدكتور محمد الخشت والدكتور سعد الهلالي حول "الثوابت والمتغيرات في الإسلام"، والتي كان مقرر لها أن تعقد غدًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ويختتم الأسبوع بقرار جامعة القاهرة المؤكد لقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، يوم الخميس أمس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.





وعلي الجانب الأخر، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة، الذى تم وضع حجر الاساس له فى 29 ابريل 2018، وشهد مراسم التوقيع الدكتور عبدالرحمن ذكري، والدكتورة هبة نوح، نائبي رئيس الجامعة، ومجموعة من عمداء الكليات د صبري السنوسي عميد كلية الحقوق ود هالة صلاح عميد كلية الطب ود حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة ود امنية خليل عميد كلية الصيدلة و د هويدا مصطفى عميد كلية الاعلام ود جمال الشاذلي عميد كلية الاداب ود احمد رجب عميد كلية الاعلام وأمين عام الجامعة وعدد من قيادات الشركة المنفذة.

وقبل مراسم التوقيع عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، ومجموعة من قيادات الشركة، وبحضور قيادات جامعة القاهرة حيث تم استعراض جوانب التعاقد ومراحل العمل بالفرع الدولي، وبمشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 اكتوبر.

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن صدور ترجمة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال باللغة الفرنسية، وإتاحتها لطلاب برامج الدارسة باللغة الفرنسية بالكليات المختلفة؛ وقال إنه يجرى حاليًا الإعداد لتدريس مقرر التفكير النقدي لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 2020-2021، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، ونقلها من منظومة التفكير القديمة إلى منهج التفكير العلمي. ويعد منهج التفكير النقدي خطوة على طريق القضاء على الجمود والتعصب والعقليات المغلقة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال يمثلان أحد محاور تطوير طرق تفكير طلاب جامعة القاهرة وتنمية مهاراتهم العقلية في سياق منظومة جامعية ثقافية وفكرية واعية تهدف إلى تخريج طلاب لديهم القدرة على تشخيص المشكلات على أسس عقلانية، والبحث عن حلول عملية وعلمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.