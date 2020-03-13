وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان جهود نزح مياه الأمطار بالمحاور والطرق

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية؛ لمتابعة حالة الشوارع، ومجهودات شفط آثار الأمطار نتيجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة.

وتابع الوزير والمحافظ أعمال ازالة تراكمات مياه الأمطار من محور 26 يوليو، وعمل المعدات وتوزيعها بالتنسيق مع أجهزة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشاد اللواء محمود شعراوي خلال الجولة بالجهود المتواصلة التي يقوم بها العاملون بالمحليات في كل المحافظات الذين يتواجدون في الشارع للقيام بعمليات شفط مياه الأمطار .

وأكد محافظ الجيزة أنه جرت مضاعفة المجهودات لرفع مياه الأمطار، وتمهيد الشوارع أمام الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملها متواصل حتى الانتهاء من موجة الطقس السيئ لخدمة المواطنين.

وشدد على استقبال شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها على مدار اليوم، وتوجيه فرق العمل خاصة المتعلقة بمشكلات الكهرباء أو رفع مياه الأمطار من الشوارع وسقوط الأشجار .