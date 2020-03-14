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برلمان

المصريين الأحرار بكفر الدوار يزور الإدارة الزراعية.. ويلبي دعوة شباب المركز

السبت 14/مارس/2020 - 03:00 ص
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
زار وفد حزب المصريين الأحرار بمركز كفر الدوار بقيادة أمين الحزب بمركز كفرالدوار عبدالناصر نعيم وأمين التنظيم عبده الفرلي، رافقهم عدد من أعضاء هيئة المكتب إلي الإدارة الزراعية بكفرالدوار للوقوف علي أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاحين والمزراعين في محاوله لتذليل العقبات أمامهم.

وخلال الزيارة أعرب  أمين الحزب بكفر الدوار عن شكره  لمدير الإدارة الزراعية بكفرالدوار للجهود المبذوله، وسلمه درع الحزب.

وشهدت اللقاء مناقشة المشاكل وآليات حلها وضرورة العمل على زيادة الرقعه الزراعية داخل كفرالدوار.

وفى سياق آخر تلبية لدعوة شباب المركز حضر وفد الحزب مسرحية ٨ حارة يوتوبيا تحت رعاية رئيس مجلس مدينة كفرالدوار و مدير مركز شباب كفرالدوار بمسرح مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين.

وترأس الوفد عبد الناصر نعيم أمين حزب المصريين الاحرار بكفرالدوار وأمين تنظيم الحزب بكفرالدوار عبده الفرلي، ومحمود حسن شلبي مسئول اللجنة القانونية، وحسام حسن الملاح أمين شباب الحزب بكفرالدوار.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة المهندس محمد سعد سلامه أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة وأحمد حموده امين التنظيم الحزب بالمحافظة، بضرورة تفعيل دور الحزب والتواصل مع المسئولين التنفيذين.
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