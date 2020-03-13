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فن

جزمة في كيس.. صلاح عبد الله يسترجع ذكرياته مع الأمطار قبل الشهرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:07 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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شيرى نبيل
علق الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على تويتر علي حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار والرياح التي تعرضت لها البلاد.

وكتب عبدالله: ياتنين.. فى بولاق الدكرور زمان لما كانت تمطر فى ثوانى الشوارع تبقى وحل وبرك طين، وكنت بلبس جزمة وأحط التانية فى كيس وأنا خارج، وبعد المزلقان أبدلهم دا لما كان عندى جزمتين، قبل كدا كنت بحط الفردتين فى كيسين وألبسهم متكيسين، بس كنا كويسين".


وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.
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