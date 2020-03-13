ديانا حداد: لا مانع من دخول عالم التمثيل بشرط

قالت ديانا حداد، إن هناك الكثير من الأعمال التي تعرض عليها لدخول عالم التمثيل، لكنها رفضت لأنها لم تجد العمل الجيد الذي تريد تقديمه.





وأضاف لـ صدى البلد، أن السيناريوهات التي عرضت عليها مكررة ولا تحمل شيئا جديدا، ولكن لا مانع من أن تتواجد في عمل بشرط أن يكون جديدا، وإنتاج مميز.









ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها "ديانا" فيديو كليب مع المخرج "شهاب"، وظهرت خلال سيناريو الكليب بجزء من حياتها اليومية كفنانة.



