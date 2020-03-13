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فن

ديانا حداد: لا مانع من دخول عالم التمثيل بشرط

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:44 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة
قالت ديانا حداد، إن هناك الكثير من الأعمال التي تعرض عليها لدخول عالم التمثيل، لكنها رفضت لأنها لم تجد العمل الجيد الذي تريد تقديمه.

وأضاف لـ صدى البلد، أن السيناريوهات التي عرضت عليها مكررة ولا تحمل شيئا جديدا، ولكن لا مانع من أن تتواجد في عمل بشرط أن يكون جديدا، وإنتاج مميز.


ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها "ديانا" فيديو كليب مع المخرج "شهاب"، وظهرت خلال سيناريو الكليب بجزء من حياتها اليومية كفنانة.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.
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