يحيي حسن يكتب: علي أرصفة المقاهي وجدنا آباءنا كذلك يجلسون!

ماراَ بهم، ناظرًا إلي حالهم، لا أعرف هدفهم ولا قصدهم، تتقابل أعيننا في ومضة سريعة لا أدري بها حالي أهل سأكون معهم عما قريب أم أنهم سيتركوا ما وجدوا عليه آباءهم من ذي قبل ؟ فيا رب لا تقدر لنا جلستها ولا انتظارها ولا معرفة طريقها وإهد شبابًا وجدوا أباؤهم كذلك يجلسون!.





"مقاهينا العظيمة" دأب عليها أباؤنا يتسامرون ويتصايحون فيما بينهم يقولون قال هذا وحدث ذاك إلي أن ينتهي يومهم بإغلاق أبوابها حتي مطلع الفجر! ، أما نحن الشباب فقد ورثناها منهم نجلس علي أعتابها كثيرًا ولا نفارقها طويلًا ، أضحي زبائنها من لا يُعرف له عمل ولا يدري له كسب ولا يقدر علي شيء اللهم إلا في الجلوس علي أطرافها متهمزا لفلان ومتغمرزا لفلانة فكلها كما يقولون بلسان حالهم "مصالح".





باب العمل قد ُقفل في طريقهم – نعم – لكنهم نسوا باب الرازق الذي قد قال لهم "وقل إعملوا" وإسعوا وإتركوا الكسل والهزل ، لكنهم بمجرد مشوار قالوا ما ندري للعمل طريق ولا نعرف فيه صديق فالابواب مغلفة عليه ، والمصالح تحكمه والعلاقات تملكه فما حاجة لنا بمجهود لا تُجدىَ نتائجه ولا تعرف عواقبه فلتتركنا ومصيرنا علي أطرافها!.





حدثني أحدهم يومًا وهو جالس علي عرشها يقول لي لا تحزن فمقعدك جاهز ومحجوز وسأنتظرك فيه بعد أن يقل فيك النشاط ، ويصاب قلبك بالاحباط ،فساعتها لن تجد خيرًا منها مأوى فهي الطريق والصديق في تلك الايام ، فقاطعته أن "صه" ما كانت لي يومًا هدفا ولن تكون بترتيبه مأوى ، فإن ضاق الطريق وإختفي البريق فإني علي حالي قادر ولطريقي ساعِ ولربي داعِ فلا سعي سيقف ولا نشاط سيجف فالامر أمره وسيحدد لنا ما نسعي له وما نريده فهو القائل " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا " فلا تخشي من مصيري يا صاح فقد عرفته ولي طريق رسمته.





واجهته بمصيره وطريقه وهو لا يزال جالسا علي مقعدها قائلًا أما بتلك الطريقة ستأتيك الوظيفة؟ أهل هي الوظيفة هي كل أمالك؟ ، فالعمل موجود ولكن إسع إليه ولا تتكاسل ، إنظر عن اليمين وعن الشمال ولا تترك بابا إلا وذهبت إليه ، فلتعلم وجهتك ولتزود معرفتك وخبرتك ولا تنتظر الصف الطويل ولا الروتين الكثير وإعرف هدفك وإستعن بالله ولا تقنط وإترك منوال أهلك فإنهم وجدوا أباؤهم كذلك يفعلون!.



