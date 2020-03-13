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حوادث

إحباط محاولة تهريب سيدة لـ٣٢ قطعة فنية أثرية القيمة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:02 م
قطع فنية ذات قيمة
قطع فنية ذات قيمة اثرية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب احدى السيدات لقطع فنية ذات قيمة تاريخية واثرية داخل احدى الحاويات المستخدمة لنقل الرسالة القادمة من احدى الدول الاجنبية.


أكدت التحريات قيام السيدة المشار إليها بإستيراد رسالة أمتعة شخصية داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء قطع فنية تاريخية وأثرية ضمن مشمولها .


وعقب تشكيل لجنة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (32 قطعة مختلفة ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية) وبالعرض على اللجان المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات تخضع للقرارات الصادرة بشأن حظر إستيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة.

بمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى والقائم على إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بمحتوى الرسالة)، إعترف بواقعة الضبط وأنكر علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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