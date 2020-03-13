وفاة شخصين.. محافظ أسيوط يكشف أضرار موجة الطقس السيئ | شاهد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت أمس عاصفة ترابية قوية جدا محملة بالاتربة والرمال وانتهت تلك العاصفة ولم يبق لها أثر اليوم.





وأضاف اللواء عصام سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المحافظة اليوم تشهدا أمطارا متوسطة وخفيفة فى أماكن متفرقة ويتم متابعة كافة البلاغات المقدمة من المواطنين والاغاثات.









وتابع محافظ أسيوط، أنه منذ قليل قام بجولة ميدانية بشوارع المحافظة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة تعمل على أتم وجه ويتم رفع تجمعات المياة ومتابعة كافة الطرق والخدمات بالمحافظة.









وأوضح اللواء عصام سعد، أن أي مشكلات يتم مواجهتها بيتم حلها فى الحال، مضيفا أن غرفة الأزمات تتابع الوضع مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، وأن هناك فرقا ميدانية موجودة بالشوارع لمتابعة الوضع أولا بأول.









وأشار إلى أن هناك تنسيقا تاما بين جميع الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أنه امس كان هناك بلاغات كثيرة لـ سقوط الأعمدة الكهربائية وسقوط بعض الأشجار وبعض الحوائط وتلك الحوادث تسببت فى وفاة شخصين.