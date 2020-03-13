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أخبار العالم

الجيش الليبي يشن أكثر من 10 غارات على أهداف لميليشيات الوفاق

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:48 م
الجيش الليبي يشن
الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للوفاق
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قسم الخارجي
شن الجيش الوطني الليبي هجوما على مناطق لميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا، معلنا أسر 3 أفراد من ميليشيات الوفاق  في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات.


وقالت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي إن القوات  لا تزال تسيطر على طريق السدرة والعمارات وترصد الأزقة والشوارع التى تؤدى إلى جامعة الفاتح قاطع ب وابن النفيس والنصب التذكاري.


وأوضحت في بيان تداولته وسائل إعلام ليبية  أن المنطقة الممتدة من معسكر التكبالى إلى محور ابوسليم سيمافرو السدره باتت تحت سيطرة الجيش الذي لا يزال يحكم قبضته على جزيرة الأرصاد وبالقرب من وزارة الثقافة ومقبرة سيدى حسين وجزيرة الفحم ومثلث الرابش، وغيرها من المناطق.


وأعلن الاعلام الحربي أن سلاح الجو شن عدة ضربات استهدف خلالها مواقع للميليشيات ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة.


كما شن الجيش الليبي أكثر من 10 غارات استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة للحشد المليشاوي يمتلئ بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر ، كما استهدف تجمعات للمرتزقة في منطقة دافع الودي التي تبعد 2 كيلو عن بوقرين.


وأوضحت شعبة الإعلام أن الجيش لا يزال  يسيطر على مثلث مدرسة طارق بن زياد المؤدي إلى سيمافرو السواني حيث باتت السيطرة على السيمافرو كوبري السواني على بعد أقل من كيلو متر واحد.
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