محافظ القاهرة ووزير التنمية يتابعان جهود شفط الأمطار من شوارع العاصمة

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم في عدد من مناطق محافظة القاهرة يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وذلك لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات المياه من الشوارع في عدد من المناطق بمدينة نصر ومصر الجديدة.



وبدأت الجولة بتفقد منطقة شارع الحجاز وميدان روكسي بمصر الجديدة، حيث تم رصد تجمعات كبيرة لمياه الأمطار وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، حيث تابع وزير التنمية المحلية والمحافظ جهود شفط المياه ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتسيير حركة المرور بالمنطقة وعدم حدوث أي تكدسات للسيارات.

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وأشاد اللواء محمود شعراوي خلال الجولة بالجهود المتواصلة التي يقوم بها العاملين بالمحليات في كل المحافظات الذين يتواجدون في الشارع للقيام بعمليات شفط مياه الأمطار.

وعقب ذلك توجه الوزير محمود شعراوي يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة المنصة بطريق الأوتوستراد وتم متابعة أعمال سحب تجمعات المياه.