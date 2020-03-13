بسبب فيروس كورونا.. سويسرا ترصد 10 مليارات فرنك لتخفيف الأثر الاقتصادي

فيروس كورونا. قالت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة إنها ستتيح مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك سويسري (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادي لتفشي





وقررت سويسرا فرض فحوص عند جميع النقاط الحدودية وإغلاق المدارس حتى الرابع من ابريل على الأقل، مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا في سويسرا وليختنشتاين الألف حالة، وتقرر أيضا حظر المناسبات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص، في تشديد للقيود المفروضة بالفعل.





وعلى صعيد أخر، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الجمعة إن اجتماعا استثنائيا للحكومة غدا السبت سيعلن رسميا حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وستتيح حالة الطوارئ للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا لـ فيروس كورونا سريع الانتشار.





وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات. وقال سانتشيث إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف الأسبوع المقبل.