عاطف بشاي: أماني التونسي سيناريست المستقبل

حصلت السيناريست أماني التونسي، على جائزة أفضل سيناريو وحوار عن فيلم “بين بحرين” في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثامنة والستين.





وعبرت عن سعادتها الغامرة بتكريمها عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، ونشرت مقطع فيديو أثناء تكريمها، وعلقت قائلة: "من أسعد لحظات حياتي اللهم لك الحمد حتى ترضى، كلمة الأستاذ العظيم السيناريست عاطف بشاي وشهادته ليا، رضا من ربنا كبير الحمد لله، فقال علي المسرح أن "أماني التونسي" هي سيناريست المستقبل".





"بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أنس طلبة، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني.



