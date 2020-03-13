AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاطف بشاي: أماني التونسي سيناريست المستقبل

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:48 م
أماني التونسي
أماني التونسي
Advertisements
محمد نحلة
حصلت السيناريست أماني التونسي، على جائزة أفضل سيناريو وحوار عن فيلم “بين بحرين” في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثامنة والستين.

وعبرت عن سعادتها الغامرة بتكريمها عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، ونشرت مقطع فيديو أثناء تكريمها، وعلقت قائلة: "من أسعد لحظات حياتي اللهم لك الحمد حتى ترضى، كلمة الأستاذ العظيم السيناريست عاطف بشاي وشهادته ليا، رضا من ربنا كبير الحمد لله، فقال علي المسرح أن "أماني التونسي" هي سيناريست المستقبل".

"بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أنس طلبة، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني.

وشهد  الجمعة الماضية تكريم العديد من الفنانين وصناع الأعمال الفنية في حفل الختام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث ظهور لـ أحمد السعدنى بصحبة أبنائه من إسبانيا.. شاهد

أحمد السعدني يحتفل بتكريم حزب مستقبل وطن عن دوره بمسلسل شبر مية

عرض بين بحرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. 28 يناير

بین بحرین ینافس في مھرجان المركز الكاثولیكي للسینما المصریة

المركز الكاثوليكي يكرم عادل إمام ونيللي وشيرين وصلاح عبدالله

بين بحرين فى مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية

ترشيحاتنا

تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بسبب كورونا

لسوء الطقس.. قرار عاجل من شركة مياه الشرب بـ الشرقية

البيت غرق.. ميدو يتعرض للهجوم بسبب الامطار

هدية من الاهلي واللجنة الخماسية لـ الزمالك في أزمة لقاء القمة

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي