فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

شهدت مدينتى على مدار الساعة منذ امس موجة من الامطار الكثيفة ضمن الطقس غير المستقر والذى عرف بـ «التنين الأوروبى».. ولكن المشهد اختلف فى مدينتى نتيجة لما يوجد بها من مخرات سيول ساعدت فى حل الموقف سريعا واستيعاب هذا الكم من الأمطار.





ومخرات السيول تعود للحظة الاولى لتشييد مدينتى حيث كانت موجودة بالفعل فى هذه المنطقة كمخرات طبيعية وعندما تم التفكير فى بناء مدينتى كمدينة عالمية على ارض مصرية تم اتخاذ قرار بالحفاظ على هذه المخرات بتضاريسها الطبيعية بل تم اضافة شكل جمالى لها من خلال زرع شجيرات وورود على جانبها باعتبارها مارة وسط المدينة ووسط الفيلات فبذلك قامت بدورين الاول استيعاب اى سيول مفاجئة والثانى انها جزء اصيل من الشكل الجمالى للمدينة.













ودائما وابدا هناك توقع بحدوث سيول فى اى وقت وهو ما حدث بالفعل أمس الخميس مع ما يعرف بـ "التنين الاوروبى" وهو عبارة عن موجة من الطقس غير المستقر المصحوب برياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة، على جميع المحافظات ومن المقرر أن تستمر الموجة الآتية من اوروبا لمدة 24 ساعة بدأت أمس وتنتهى اليوم..وبالفعل نجحت مدينتى فى هذا الاختبار من خلال مخراتها التى استوعبت السيول، والحركة بها تسير بشكل طبيعى جدا ولا يوجد اثار واضحة للامطار حاليا.





من جانبه صرح رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أنه تم التخطيط منذ اليوم الأول لإنشاء مدينتى أن يكون بها مخرات سيول وشبكة صرف أمطار كاملة، كما أن لدي مدينتى محطات صرف صحى معالجة لاستخدام مياه الصرف الصحى فى ري المساحات الخضراء الواسعة.





واضاف: لدينا مصدران للمياه، واحد للناحية الشمالية من مدينتى وآخر للناحية الجنوبية منها، بحيث يكون هناك دائما فائض مياه داخل المدينة.."بالإضافة إلى قدرات تخزين عالية جدا من خلال خزانات ضخمة، قادرة على تغطية احتياجاتنا من المياه لمدة يومين كاملين فى حالة انقطاع المياه، وهذا كله مخطط منذ اليوم الأول، ولذا استعنا بخبرات عالمية للتخطيط لذلك".













وأوضح هشام طلعت مصطفى، أسباب إنشاء محطات معالجة صرف صحى بمدينتى، قائلا: "نعلم أن هناك مشكلة فى مياه الرى، فى المقابل لدينا مسطحات خضراء بمدينتى تحتاج يوميا ما لا يقل عن 50 ألف متر مكعب مياه للرى، ولذا أنشأنا محطات معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب مياه للرى، لأنه عند اكتمال المدينة ستحتاج لنحو 100 ألف متر مكعب مياه، والأمر نفسه بالنسبة لخزانات المياه ومجرات السيول والأمطار تم دراستها عند التخطيط للمشروع وتم تنفيذها".



