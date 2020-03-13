تعليم الدقهلية تستعد لتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي.. وتعليمات للمديرين بالمدارس للحفاظ على أرواح الطلاب

أصدر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الجمعة عددا من التعليمات لمديري الإدارات التعليمية وغرفة العمليات بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية بسبب الطقس السيئ.





وأشار إلى كيفية التعامل مع تجمعات المياه في المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس.





ونبه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء،وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.





ووجه بالتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالةالجو وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية،للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع،حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.





وأكد على عدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة،كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.



