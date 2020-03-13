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محافظات

لموقفها البطولى مع مصابة كورونا.. وكيل صحة الدقهلية يشكر الحديدى

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:25 م
الطبيبة آية الحديدي
الطبيبة آية الحديدي
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همت الحسينى
أشاد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالموقف البطولي للطبيبة آية الحديدي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة لموقفها الرائع مع مصابة كورونا.

حيث تقدم وكيل الوزارة وجميع العاملين مديرية الشئون الصحية  بالشكر والتقدير لها ولموقفها البطولى بقيامها بالتطوع بكل شجاعة دون الخوف من أي عدوى وخطر.

حيث قامت" الحديدى"  بمرافقة السيدة المصابة بفيروس كورونا أثناء نقلها من مستشفى صدر المنصورة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بدلًا من الطبيب المقيم المكلف بهذه المهمة نظرًا للحالة الصحية الصعبة اللي كانت تعاني منها المريضة. 
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