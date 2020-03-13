لموقفها البطولى مع مصابة كورونا.. وكيل صحة الدقهلية يشكر الحديدى

حيث تقدم وكيل الوزارة وجميع العاملين مديرية الشئون الصحية بالشكر والتقدير لها ولموقفها البطولى بقيامها بالتطوع بكل شجاعة دون الخوف من أي عدوى وخطر.



حيث قامت" الحديدى" بمرافقة السيدة المصابة بفيروس كورونا أثناء نقلها من مستشفى صدر المنصورة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بدلًا من الطبيب المقيم المكلف بهذه المهمة نظرًا للحالة الصحية الصعبة اللي كانت تعاني منها المريضة.

