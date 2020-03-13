AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع أعمال سحب مياه الأمطار بالقاهرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بجولة موسعة فى ٣ محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، لتفقد أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المحافظات.

وتجول نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والمحاور الهامة، بالمحافظات الـ٣، للتأكد من سحب مياه الأمطار، وفتح الشوارع لمرور السيارات والمواطنين. 

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تبذل قصارى جهدها، وتدفع بجميع العاملين والمعدات بالمواقع المختلفة على مدار الـ٢٤ ساعة من أجل التعامل مع موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم دراسة تنفيذ عدد من الحلول الدائمة للتعامل مع موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، التى باتت تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة، موجها الشكر لجميع العاملين الذين يبذلون قصارى جهودهم فى ظل ظروف جوية غير مسبوقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يلتقي ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانى لبحث أوجه التعاون المشترك

نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف

الإسكان: شبكات الصرف الصحى غير مصممة لاستيعاب مياه الأمطار.. فيديو

الإسكان عن أزمة الأمطار: ليس من العدل إنفاق الملايين على أزمة تستمر لأربعة أو خمسة أيام.. فيديو

الحكومة تخطر البرلمان باستعدادها لمواجهة موجة الطقس السيئ

البرلمان يواجه الأمطار.. 16 توصية برلمانية للحكومة لحل غرق الشوارع.. تقرير نيابي يطالب بتوفير 6.3 مليار جنيه لتوسعة شبكات الصرف بالقاهرة.. و750 مليونا للإسكندرية

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا

موجز السوشيال ميديا..غرق منزل ميدو بسبب الأمطار.. احمد شوبير يعلن عن قرار بشأن مباريات الدورى المصري

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور

أحد متطوعي"الجيب" يخسر سيارته أثناء نجدة المتضررين من الأمطار | تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

رسميا.. ليفربول يعلن تجميد النشاط الرياضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي