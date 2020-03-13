محافظ القاهرة: قرار إجازة العاملين يساعد فى التخلص من تراكمات الأمطار

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لجميع الاجهزة لمواجهة ظروف الطقس السيئ، لافتا إلى أنه تم نشر سيارات رفع المياه قبل يوم الأربعاء، إضافة إلى تطهير بلاعات الصرف الصحى.

وأضاف عبد العال خلال حديثه مع فضائية "تن"، شهدت الـ 48 ساعة الماضية، عملا مستمرا من جميع العاملين بشركة المياه والصرف الصحى إضافة إلى الأحياء لرفع تراكمات المياه بعد سقوط الأمطار،لافتا إلى أن كمية الأمطار المتراكمة غير مسبوقة.

وأشار محافظ القاهرة ،إلى أن شوارع القاهرة شهدت سيولة مرورية بعد المجهود الكبير الذى قدمه رجال المرور والذى يستحقون عليه الشكر.

وأكد خالد عبد العال أن قرار الحكومة بمنح العاملين بالقطاع العام والخاص إجازة، يوم أمس الخميس ساهم فى مساعدة الاجهزة بمحافظة القاهرة فى تنفيذ مهامها بسرعة كبيرة.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.





أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ليسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.



