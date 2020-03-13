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فن

المنتجة اللى طلعت فنكوش.. تامر عاشور يهاجم سارة الطباخ

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجم المطرب تامر عاشور من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" المنتجة سارة الطباخ. 

وكتب تامر عاشور قائلا: " انا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه "

وأضاف تامر عاشور " قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت "فنكوش " دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الاشكال دي - شكرا"


و من ناحية اخرى كشف مصدر لـ صدى البلد، إنه هنالك بوادر لفسخ عقد الفنان تامر عاشور، مع المنتجة سارة الطباخ، مشيرًا إلى أن كل منهما قام بإلغاء متابعة الأخر عبر الحسابات الرسمية الخاصة بهما على تطبيق "انستجرام".

كما ألغت المنتجة سارة الطباخ متابعتها للفنان تامر عاشور، من حساب الشركة الخاصة بها "Earth production"، كما حذف تامر كون سارة، المسؤولة عن إدارة أعماله من المعلومات المتواجدة داخل حساب الانستجرام الخاص به.

بينما غابت سارة الطباخ، عن حفل تامر عاشور الأخير، الذي قام بإحيائه مؤخرًا  إحتفالًا بعيد الحب.

يذكر أن أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، بعد شهور من المشاكل بينهما حيث تم ذلك اليوم في جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيذي للغرفة سيد شقرة والمنتج محسن علم الدين.

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