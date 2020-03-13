المنتجة اللى طلعت فنكوش.. تامر عاشور يهاجم سارة الطباخ

هاجم المطرب تامر عاشور من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" المنتجة سارة الطباخ.
وكتب تامر عاشور قائلا: " انا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه "
وأضاف تامر عاشور " قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت "فنكوش " دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الاشكال دي - شكرا"
و من ناحية اخرى كشف مصدر لـ صدى البلد، إنه هنالك بوادر لفسخ عقد الفنان تامر عاشور، مع المنتجة سارة الطباخ، مشيرًا إلى أن كل منهما قام بإلغاء متابعة الأخر عبر الحسابات الرسمية الخاصة بهما على تطبيق "انستجرام".
انا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك - قررت عدم الرد ف موضوع المنتجه اللي طلعت "فنكوش " دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا ونقابه المهن الموسيقيه هي المسؤله عن فنانين مصر ضد الاشكال دي - شكرا— Tamer Ashour (@TamerAshour) March 13, 2020