سيول الموت .. كيف قتلت المياه 8 أشخاص في زرايب 15 مايو

شهدت منطقة الزرايب حادثا كارثيا بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار بكثافة على المنطقة الكائنة بمنطقة 15 مايو بحلوان ، إذا لقى ٨ أشخاص مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه السيول .





تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بمصرع ٨ أشخاص غرقا بعد ان جرفتهم مياه السيول داخل منطقة الزرايب التابعة لدائرة القسم .





جاء ذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بغزارة على المنزل.





كما شهدت المنطقة تهدم العديد من المنازل ما أدى إلى مكوث الأهالي بالشوارع.





وزارة التضامن الاجتماعي أكدت ان تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء فى حالة الطقس، نظرا لوجود أغلب هذه المنازل بالمكان المخصص كمخرات للسيول ، وبنائها بطريقة عشوائية.





وأكدت الوزيرة نيفين القباج أنه على الفور تم التعامل مع هذا الحادث وتقديم خدمات اﻻسعاف اﻻولية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين إلى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من أدوات ﻻعاشة المتضررين، وذلك بالتعاون مع فرق اﻻغاثة العاجلة والهلال اﻻحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدنى.





واتخذت رئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي إجراءات عاجلة لتوجيه فريق إغاثة لحصر وتقديم كافة سبل الدعم من الوزارة ومديريتها في محافظة القاهرة.



أقرأ ايضا | سيول عاصفة التنين.. مصرع 8 أشخاص في منطقة زرايب 15 مايو

أقرأ ايضا | حكاية 3 أشقاء صعقتهم الكهرباء بعد تعطل سيارتهم أعلى دائري المريوطية

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من نيفين القباج، وزيرة التضامن اﻻجتماعى، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل أهالى منطقة الزرايب، بحلوان.



وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف لجان الإغاثة بـ"المديرية"، وإدارة 15 مايو، الإدارات المجاورة لها بحلوان والمعادي والبساتين، بتقديم كل أوجه الدعم المادي والعيني لأسر المنكوبين من المديرية والمجتمع المدني.

وأضاف هاني يونس، أنه تم فتح جميع الأدوار الخمسة بالكنيسة المتواجدة في "15 مايو" للإيواء، أما المياه فإن الحي المختص سيعمل على شفطها، وأوضح أن موظفي "التضامن" يتواجدون حاليًا بموقع الإغاثة بـ"الزرايب"، ويتم الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتوفير بطاطين، ووجبات للمضارين، مشيرًا لوجود عددًا من حالات الوفاة، وأنه تم مد الأسر بما يلزم للدفن من خلال الجمعيات الاهلية وجاري التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، لوجود سيارة يتواجد عليها 300 وجبة تتجه إلى المنطقة، بالإضافة إلى 500 بطانية، موضحًا أن هناك تعاونا مع جمعية رسالة، وبنك الطعام، وصناع الحياة، وبنك الكساء في التعامل مع الأزمة.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بالحادث.

كما نوهت الوزيرة الى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتى تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى إقليم الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التى تشهدها البﻻد، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات وأحداث.





وتعد منطقة الزرايب احدى المناطق العشوائية بمنطقة 15 مايو بحلوان ، إذ أعلن المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، منذ عدة أيام عن تنظيم زيارة لمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وعقد اجتماع موسع مع المواطنين، لمناقشة سبل تطوير المنطقة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، والمهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه، ومعاونيه، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات الصندوق، وممثلى جهاز شئون البيئة وهندسة الرى، وذلك فى إطار توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لسكانها.







