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برلمان

حزب المؤتمر يشيد بإدارة الدولة ملف مواجهة الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 04:00 ص
جهود الدولة في مواجهة
جهود الدولة في مواجهة العاصفة
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أحمد أيمن
أشاد حزب المؤتمر بالجهود الكبيرة والناجحة التي بذلتها الحكومة في التعامل مع موجة الطقس السىء وتقلب الأحوال الجوية ونجاحها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه هذا الملف.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات له، إننا رأينا استنفارا من جميع الوزراء والمحافظين والتنفيذيين لمواجهة موجة الطقس السيئ من خلال تواجدهم فى مختلف الميادين والشوارع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مما كان له اثره الايجابى فى احتواء هذه الازمة مشيدا بالشعب المصرى العظيم واستجابته لتحذيرات وتعليمات الحكومة وعدم النزول للشوارع الا للضرورة القصوى.

وأوضح الربان عمر المختار صميدة لقد رأينا تنسيقا وتناغما غير مسبوق من الدولة بجميع أجهزتها فى مواجهة الآثار السلبية للأمطار، مشيدا بخبراء وعلماء هيئة الأرصاد الجوية الذين كانوا على مستوى المسئولية فى الأزمة بتنبؤاتهم بحالة الطقس السيئ مما جعل الجميع يتعامل مع الأزمة بمهنية وحرفية واستباقية في المواجهة تنم عن وجود الخبرة اللازمة والكفاءة في التعامل من جانب مختلف الوزارات حتى تعود الأمور لطبيعتها فى وقت قياسى وغير مسبوق.

ووجه الربان عمر المختار صميدة تحية قلبية للشباب المصرى المتطوع فى إنقاذ كل من يستنجد بهم من خلال إعلانهم عن المساندة بسيارات الدفع الرباعى المملوكة لهم لاى متضرر من الامطار، مؤكدا ان هذا دليل قاطع على وحدة وتماسك المصريين خلف قيادتهم والدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر.

كما توجه الربان عمر المختار صميدة لقيادات وكوادر وشباب حزب المؤتمر بمختلف الأمانات على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على جهودهم ومساندتهم لجهود المحليات فى مواجهة الاثار السلبية للسيول والقيام بجهود كبيرة فى التوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه  وأعرب الربان عمر المختار صميدة عن أمله فى ان تكون خطط واستراتيجيات الدولة فى مواجهة مخاطر السيول هو النموذج العلمى والمهنى الذى يجب ان يكون هو الأسلوب لمواجهة مثل هذه الاحداث فى المستقبل وان يتم اخذ العبرة والدرس من الادارة الناجحة لهذه الازمة خاصة فيما يتعامل بشفافية المعلومات وإذاعة الاخبار الحقيقية ومن مصادرها الرسمية مما كان له اثره الايجابى فى نجاح الحكومة ولأول مرة فى مواجهة جميع الشائعات والاكاذيب والسموم التى كانت تبثها الآلة الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا التابعة لجماعة الاخوان الارهابية.
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