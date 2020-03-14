حزب المؤتمر يشيد بإدارة الدولة ملف مواجهة الأمطار

أشاد حزب المؤتمر بالجهود الكبيرة والناجحة التي بذلتها الحكومة في التعامل مع موجة الطقس السىء وتقلب الأحوال الجوية ونجاحها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه هذا الملف.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات له، إننا رأينا استنفارا من جميع الوزراء والمحافظين والتنفيذيين لمواجهة موجة الطقس السيئ من خلال تواجدهم فى مختلف الميادين والشوارع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مما كان له اثره الايجابى فى احتواء هذه الازمة مشيدا بالشعب المصرى العظيم واستجابته لتحذيرات وتعليمات الحكومة وعدم النزول للشوارع الا للضرورة القصوى.





وأوضح الربان عمر المختار صميدة لقد رأينا تنسيقا وتناغما غير مسبوق من الدولة بجميع أجهزتها فى مواجهة الآثار السلبية للأمطار، مشيدا بخبراء وعلماء هيئة الأرصاد الجوية الذين كانوا على مستوى المسئولية فى الأزمة بتنبؤاتهم بحالة الطقس السيئ مما جعل الجميع يتعامل مع الأزمة بمهنية وحرفية واستباقية في المواجهة تنم عن وجود الخبرة اللازمة والكفاءة في التعامل من جانب مختلف الوزارات حتى تعود الأمور لطبيعتها فى وقت قياسى وغير مسبوق.





ووجه الربان عمر المختار صميدة تحية قلبية للشباب المصرى المتطوع فى إنقاذ كل من يستنجد بهم من خلال إعلانهم عن المساندة بسيارات الدفع الرباعى المملوكة لهم لاى متضرر من الامطار، مؤكدا ان هذا دليل قاطع على وحدة وتماسك المصريين خلف قيادتهم والدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر.



