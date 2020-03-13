فيديوجراف.. تعطيل الدراسة.. قرارات طارئة جديدة بسبب الطقس السيئ

شهدت البلاد حالة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار غريزة وبرق ورعد، ووصلت إلى درجة السيول على مختلف الأنحاء، وتوقعت هئية الأرصاد الجوية استمرارها لمدة 3 أيام.
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وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأوضاع الجوية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس، ووجه الشكر للعاملين في قطاعات الدولة لتعاملهم مع أزمة الطقس.
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ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عدة قرارات طارئة هامة بسبب الطقس السيئ، ولمعرفة هذه القرارات تابعوا الفيديوجراف التالى.