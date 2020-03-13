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فيديوجراف.. تعطيل الدراسة.. قرارات طارئة جديدة بسبب الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
شهدت البلاد حالة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار غريزة وبرق ورعد، ووصلت إلى درجة السيول على مختلف الأنحاء، وتوقعت هئية الأرصاد الجوية استمرارها لمدة 3 أيام.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  الأوضاع الجوية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس، ووجه الشكر للعاملين في قطاعات الدولة لتعاملهم مع أزمة الطقس.


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ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عدة قرارات طارئة هامة بسبب الطقس السيئ، ولمعرفة هذه القرارات تابعوا الفيديوجراف التالى.                                            


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