قصة شاب حول مزرعة والده البدائية إلى مملكة نموذجية لتسمين الأبقار والجاموس.. فيديو

نجح الشاب محمود الشرقاوى، فى تحويل مزرعة والده البدائية الى أحدث مزرعة نموذجية لتسمين الأبقار والجاموس الحلاب بطاقة 300 رأس الى جانب تجميع وإنتاج الألبان وتصنيع الجبن الرومى والقشدة والزبدة والموتزاريلا.





وقال الشرقاوي للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه نجح فى إنشاء احدث مزرعة نموذجية لتسمين الجاموس والأبقار بطاقة 300 رأس خلال سنوات من استلامه مزرعة والده المتهالكة، لافتا إلى نجاحه فى إنشاء مركز لتجميع الألبان وإنتاجها وتصنيع الأجبان المختلفة مثل الرومى والموتزاريلا والقشدة والزبدة.





وأوضح الشرقاوى، أنه بدأ مشروعه بالحصول على ترخيص المزرعة ليحصل على كل أنواع الدعم من الدولة الى جانب تحقيق هدفه وهو الوصول بطاقة إنتاج الألبان الى 30 كيلو بدلًا من 15 الى جانب التوسع فى تصنيع الأجبان خاصة وأنه يجمع من 80 الى 90 طن يوميًا.





