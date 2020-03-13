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قصة شاب حول مزرعة والده البدائية إلى مملكة نموذجية لتسمين الأبقار والجاموس.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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توك شو
نجح الشاب محمود الشرقاوى، فى تحويل مزرعة والده البدائية الى أحدث مزرعة نموذجية لتسمين الأبقار والجاموس الحلاب بطاقة 300 رأس الى جانب تجميع وإنتاج الألبان وتصنيع الجبن الرومى والقشدة والزبدة والموتزاريلا. 

وقال الشرقاوي للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه نجح فى إنشاء احدث مزرعة نموذجية لتسمين الجاموس والأبقار بطاقة 300 رأس خلال سنوات من استلامه مزرعة والده المتهالكة، لافتا إلى نجاحه فى إنشاء مركز لتجميع الألبان وإنتاجها وتصنيع الأجبان المختلفة مثل الرومى والموتزاريلا والقشدة والزبدة. 

وأوضح الشرقاوى، أنه بدأ مشروعه بالحصول على ترخيص المزرعة ليحصل على كل أنواع الدعم من الدولة الى جانب تحقيق هدفه وهو الوصول بطاقة إنتاج الألبان الى 30 كيلو بدلًا من 15 الى جانب التوسع فى تصنيع الأجبان خاصة وأنه يجمع من 80 الى 90 طن يوميًا.

وأضاف الشرقاوى أن سعر كيلو اللبن البقرى يصل لـ 5 جنيهات فى حين يباع الجاموسي بـ 10 جنيهات لأن الجاموس افضل فى التسمين وإنتاج الألبان من الأبقار حيث تنتج البان أعلى جودة وتستهلك أعلاف وتغذية أقل، لافتًا إلى أنه يهتم بتحسين سلالات الجاموس الملقحة بمساعدة خبراء وزارة الزراعة للحصول على أفضل أنواع من حيث إنتاج الألبان عالية الجودة.
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